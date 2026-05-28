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  4. Mann im Krankenfahrstuhl wird von Auto erfasst und stirbt

Tödlicher Unfall Mann im Krankenfahrstuhl wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 78-Jähriger ist mit seinem Krankenfahrstuhl unterwegs und möchte Richtung Donau fahren. Als er eine Straße überquert, kann eine Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Tödlicher Unfall: Mann im Krankenfahrstuhl wird von Auto erfasst und stirbt
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Im Krankenwagen wird der Mann zunächst wiederbelebt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Metten (dpa/lby) - Ein 78-jähriger Krankenfahrstuhlfahrer ist im Landkreis Deggendorf von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Der Senior war laut Polizei am Mittwochabend mit seinem motorisierten Gefährt auf einem Feldweg in Metten unterwegs und wollte eine Staatsstraße überqueren, um Richtung Donau zu fahren. Eine 29 Jahre alte, vorfahrtsberechtigte Autofahrerin erfasste den Mann dabei frontal.

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Unter laufender Wiederbelebung wurde der 78-Jährige ins Krankenhaus gebracht, wo er nach kurzer Zeit seinen Verletzungen erlag. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären.