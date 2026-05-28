Tödlicher Unfall: Mann im Krankenfahrstuhl wird von Auto erfasst und stirbt

Metten (dpa/lby) - Ein 78-jähriger Krankenfahrstuhlfahrer ist im Landkreis Deggendorf von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Der Senior war laut Polizei am Mittwochabend mit seinem motorisierten Gefährt auf einem Feldweg in Metten unterwegs und wollte eine Staatsstraße überqueren, um Richtung Donau zu fahren. Eine 29 Jahre alte, vorfahrtsberechtigte Autofahrerin erfasste den Mann dabei frontal.