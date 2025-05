Tödlicher Unfall: Mann fährt gegen mehrere Hauswände und stirbt

Ingolstadt (dpa/lby) - Ein Mann ist mit seinem Auto in Ingolstadt gegen zwei Hauswände und eine Garage gefahren und am Unfallort gestorben. Der Fahrer sei in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen die erste Hausmauer gefahren, teilte die Polizei mit. Das Auto sei dann aber nicht zum Stehen gekommen und gegen eine weitere Hausmauer geprallt. Wegen des Aufpralls sei das Auto abgehoben und anschließend gegen eine Garagenwand des zweiten Hauses geprallt.