Nordhausen (dpa/th) - Ein Autofahrer ist auf einer Landstraße im Kyffhäuserkreis gegen einen Straßenbaum gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 82-Jährige am Montagnachmittag von Friedrichslohra (Kreis Nordhausen) nach Friedrichsrode (Kyffhäuserkreis) unterwegs. An der Kreisgrenze sei er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.