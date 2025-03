München (dpa/lby) - In der Münchner Innenstadt ist ein 62-jähriger Fußgänger von einem Lastwagen angefahren und tödlich verletzt worden. Zunächst Polizisten und dann Rettungsdienst und Feuerwehr versuchten noch, den Mann zu reanimieren. Dieser starb jedoch noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen, wie Feuerwehr und Polizei am Abend mitteilten.