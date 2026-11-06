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Tödlicher Unfall in Zirndorf Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Der Radfahrer fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Der 59 Jahre alte Fußgänger starb später im Krankenhaus. Nun sucht die Polizei den Flüchtigen.

Tödlicher Unfall in Zirndorf: Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Radfahrer
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In Zirndorf starb ein Fußgänger nach einem Unfall mit einem Radfahrer. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zirndorf (dpa/lby) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist ein Fußgänger in Zirndorf (Landkreis Fürth) gestorben. Der bisher unbekannte Radfahrer war nach dem Unfall weitergefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 59-Jährige war am Mittwochnachmittag auf den Gehweg getreten, als er den Angaben zufolge mit einem herannahenden Radfahrer zusammenstieß. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus, wo er am Donnerstag starb. 

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Der Radfahrer stieg zunächst kurz ab, setzte seine Fahrt dann aber fort. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.