Tödlicher Unfall in Zirndorf: Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Zirndorf (dpa/lby) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer ist ein Fußgänger in Zirndorf (Landkreis Fürth) gestorben. Der bisher unbekannte Radfahrer war nach dem Unfall weitergefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 59-Jährige war am Mittwochnachmittag auf den Gehweg getreten, als er den Angaben zufolge mit einem herannahenden Radfahrer zusammenstieß. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und kam in ein Krankenhaus, wo er am Donnerstag starb.