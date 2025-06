Tödlicher Unfall in Blaustein Bewährungsstrafe nach Unfalltod von Achtjähriger

Fahrer fährt auf Gehweg und erfasst Mutter und Tochter

Der Fahrer war laut der Mitteilung am 15. August 2024 aufgrund mangelnder Sorgfalt nach links von der Straße abgekommen. Auf dem angrenzenden Gehweg erfasste er mit seinem Auto eine Frau und ihre achtjährige Tochter, hieß es in der Mitteilung. Das Kind sei von dem Auto überrollt worden und noch am Unfallort gestorben. Die Mutter habe neben einem Schock Schürfwunden und Prellungen erlitten. Der Fahrer und seine damals 84-jährige Mitfahrerin wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt.