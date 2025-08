Der 21-Jährige war zuvor von Vilseck in Richtung Freihung unterwegs. Der Aufprall auf den Baum war den Angaben nach so heftig, dass Trümmerteile weit in den angrenzenden Wald geschleudert wurden. Das Auto fing sofort Feuer. Im Einsatz waren rund 30 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Freihung und Vilseck sowie eine Drohnen-Einheit der Feuerwehr Kümmersbruck.