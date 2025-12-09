 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Holzlaster kommt von der Autobahn ab: Fahrer stirbt

Tödlicher Unfall Holzlaster kommt von der Autobahn ab: Fahrer stirbt

Ein Holzlaster kippt bei Denkendorf auf der A9 um, der Fahrer stirbt. Die Bergung dauert an, der Verkehr staut sich bereits auf fünf Kilometern in Richtung München.

Tödlicher Unfall: Holzlaster kommt von der Autobahn ab: Fahrer stirbt
1
Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Fahrer bereits tot. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Denkendorf (dpa/lby) - Ein Mann ist gestorben, nachdem sein Holzlaster auf der Autobahn 9 in Oberbayern von der Straße abgekommen ist. Ob der 54-Jährige an den Unfallverletzungen starb oder möglicherweise gesundheitliche Probleme zum Tod geführt haben, ist laut Polizei noch unklar. Der Lastwagen des Mannes kam auf der A9 bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) langsam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen kippte der Sattelzug dann auf die rechte Seite. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann bereits tot.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Polizei sperrte den rechten und mittleren Fahrstreifen der A9 in Richtung München. Die Bergung des Lasters wird laut Polizei noch länger dauern. Der Verkehr staut sich bereits auf fünf Kilometern.