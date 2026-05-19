Nürnberg (dpa/lby) - Ein Fußgänger ist in Nürnberg von einem Lastwagen erfasst und dadurch getötet worden. Der 23-Jährige geriet am Vormittag aus bislang ungeklärter Ursache auf eine Straße im Norden der Stadt, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Notärzte versorgten ihn vor Ort, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort starb der junge Mann jedoch kurz darauf.