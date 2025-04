Ortenburg (dpa/lby) - Auf einem Privatgelände ist in Niederbayern eine Frau überfahren und tödlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, fuhr am Sonntag in Ortenburg (Landkreis Passau) ein Auto rückwärts und erfasste die 49 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Starnberg. Sie starb noch an der Unfallstelle. Zu Fahrer oder Fahrerin machte die Polizei keine Angaben, die Ermittlungen liefen noch, hieß es.