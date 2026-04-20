Walpertskirchen (dpa/lby) - Ein Landwirt ist in Walpertskirchen im Landkreis Erding tot aus einer Güllegrube geborgen worden. Der 45-Jährige war am Sonntag als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Gleichzeitig war der offenstehende Schachtdeckel einer Güllegrube entdeckt worden. Benachbarte Landwirte pumpten die Grube daraufhin weitgehend ab. Am Nachmittag fand ein Taucher dann die Leiche des Mannes in der Grube.
Tödlicher Unfall Betriebsunfall - Polizei findet Leiche in Güllegrube
dpa 20.04.2026 - 12:50 Uhr