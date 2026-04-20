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  4. Betriebsunfall - Polizei findet Leiche in Güllegrube

Tödlicher Unfall Betriebsunfall - Polizei findet Leiche in Güllegrube

Ein Landwirt aus Oberbayern wird vermisst und ein offenstehender Schachtdeckel zu einer Güllegrube gemeldet. Ein Taucher sucht in der Grube nach dem Mann.

Tödlicher Unfall: Betriebsunfall - Polizei findet Leiche in Güllegrube
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Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

Walpertskirchen (dpa/lby) - Ein Landwirt ist in Walpertskirchen im Landkreis Erding tot aus einer Güllegrube geborgen worden. Der 45-Jährige war am Sonntag als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei mitteilte. Gleichzeitig war der offenstehende Schachtdeckel einer Güllegrube entdeckt worden. Benachbarte Landwirte pumpten die Grube daraufhin weitgehend ab. Am Nachmittag fand ein Taucher dann die Leiche des Mannes in der Grube. 

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Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Hinweise auf ein Fremdverschulen liegen derzeit nicht vor. In einer Güllegrube kann man schnell sterben, weil dort die hochkonzentrierten Gase erst zu Bewusstlosigkeit und dann zu einer tödlichen einer Vergiftung führen können. Die Gase können innerhalb von Sekunden bis wenigen Minuten einen Atemstillstand auslösen.