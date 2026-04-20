Tödlicher Unfall: Betriebsunfall - Polizei findet Leiche in Güllegrube

Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang. Hinweise auf ein Fremdverschulen liegen derzeit nicht vor. In einer Güllegrube kann man schnell sterben, weil dort die hochkonzentrierten Gase erst zu Bewusstlosigkeit und dann zu einer tödlichen einer Vergiftung führen können. Die Gase können innerhalb von Sekunden bis wenigen Minuten einen Atemstillstand auslösen.