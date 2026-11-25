Wertheim - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 3 in Baden-Württemberg nahe der bayerischen Grenze von der Straße abgekommen und gestorben. Der Mann war am Morgen mit seinem Wagen unterwegs, als er Polizeiangaben zufolge bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis) wohl nach einem Bremsmanöver die Kontrolle verlor. Das Auto durchbrach die Schutzplanke und stürzte alleinbeteiligt einen Abhang hinunter und kam zwischen Bäumen zum Liegen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 33-Jährigen feststellen. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.