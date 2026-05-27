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  4. Auto stürzt Böschung mit Bäumen hinab – Fahrer stirbt

Tödlicher Unfall Auto stürzt Böschung mit Bäumen hinab – Fahrer stirbt

Statt wie geplant abzubiegen, fährt ein Mann doch gerade aus – und verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Er kracht eine Böschung hinab. Auf dem Weg in die Klinik stirbt der 85-Jährige.

Tödlicher Unfall: Auto stürzt Böschung mit Bäumen hinab – Fahrer stirbt
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Der Mann wird so schwer verletzt, dass er auf dem Weg zum Krankenhaus stirbt. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

Stephanskirchen (dpa/lby) - Ein 85-jähriger Autofahrer ist in Oberbayern mit seinem Wagen eine Böschung hinabgestürzt, gegen mehrere Bäume geprallt und tödlich verletzt worden. Kurz vor dem Eintreffen in der Klinik mit dem Krankenwagen erlag der Mann seinen inneren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen wollte der Autofahrer am Dienstagnachmittag auf einer Straße in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) abbiegen, fuhr aber stattdessen geradeaus, wie es hieß. 

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Daraufhin fuhr der Wagen demnach über einen Grünstreifen und stürzte die Böschung hinab. Das Auto verfing sich laut Polizei an den Bäumen und Büschen und kam zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der 85-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt. Ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.