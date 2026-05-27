Tödlicher Unfall: Auto stürzt Böschung mit Bäumen hinab – Fahrer stirbt

Stephanskirchen (dpa/lby) - Ein 85-jähriger Autofahrer ist in Oberbayern mit seinem Wagen eine Böschung hinabgestürzt, gegen mehrere Bäume geprallt und tödlich verletzt worden. Kurz vor dem Eintreffen in der Klinik mit dem Krankenwagen erlag der Mann seinen inneren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen wollte der Autofahrer am Dienstagnachmittag auf einer Straße in Stephanskirchen (Landkreis Rosenheim) abbiegen, fuhr aber stattdessen geradeaus, wie es hieß.