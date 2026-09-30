Breitenwang - Ein 77-jähriger Autofahrer aus Deutschland ist bei einem Unfall auf der Fernpassstraße in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann war laut Polizei in einer Kurve aus unbekannter Ursache geradeaus gefahren und mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Das Auto stürzte daraufhin etwa 20 Meter in eine angrenzende Schlucht. Die 76 Jahre alte Beifahrerin wurde den Angaben zufolge schwer verletzt geborgen und mit einem Notarzthubschrauber in die Klinik Murnau nach Bayern geflogen. Für den 77-Jährigen aus dem Landkreis Karlsruhe kam jede Hilfe zu spät.