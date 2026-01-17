 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Angefahrener Radfahrer im Oberallgäu gestorben

Tödlicher Unfall Angefahrener Radfahrer im Oberallgäu gestorben

Ein Radfahrer wird von einem Auto auf der B12 in Weitnau angefahren. Was die Polizei schon über den Hergang weiß.

Tödlicher Unfall: Angefahrener Radfahrer im Oberallgäu gestorben
1
Ein Polizeisprecher hat zu dem Unfall Informationen mitgeteilt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Weitnau (dpa/lby) - Ein Fahrradfahrer ist auf einer Bundesstraße im Landkreis Oberallgäu von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Der 42 Jahre alte Mann sei von einer Straße in Weitnau auf die B12 abgebogen, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er dabei das vorfahrtsberechtigte Auto wohl nicht wahrgenommen. Der 24-jährige Fahrer erfasste den Mann mit seinem Fahrzeug frontal. 

Nach der Werbung weiterlesen

Der Radler starb kurz danach noch an der Unfallstelle. In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei ein Unfallgutachter zu den Ermittlungen hinzugezogen worden, hieß es. Die B12 war für mehrere Stunden voll gesperrt.