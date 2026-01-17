Tödlicher Unfall: Angefahrener Radfahrer im Oberallgäu gestorben

Weitnau (dpa/lby) - Ein Fahrradfahrer ist auf einer Bundesstraße im Landkreis Oberallgäu von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Der 42 Jahre alte Mann sei von einer Straße in Weitnau auf die B12 abgebogen, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge habe er dabei das vorfahrtsberechtigte Auto wohl nicht wahrgenommen. Der 24-jährige Fahrer erfasste den Mann mit seinem Fahrzeug frontal.