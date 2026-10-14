Tödlicher Unfall: 86-Jährige wird von Lastwagen überrollt und stirbt

Der Unfall sei für den 29-jährigen Lastwagenfahrer laut dem Polizeisprecher nicht vermeidbar gewesen. Er habe etwa 20 bis 30 Meter vor einer roten Ampel gehalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, sei er angefahren. In diesem Moment sei die 86-Jährige vor dem Lastwagen auf die Straße gelaufen. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.