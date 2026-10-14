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Tödlicher Unfall 86-Jährige wird von Lastwagen überrollt und stirbt

An einer roten Ampel hält ein Lastwagen in München. Als die Ampel auf Grün springt, läuft eine 86-Jährige vor das Fahrzeug – mit tragischen Folgen.

Tödlicher Unfall: 86-Jährige wird von Lastwagen überrollt und stirbt
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Die Frau wurde von dem Laster überrollt und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

München (dpa/lby) - Eine 86-jährige Frau ist in München von einem Lastwagen überrollt worden und gestorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei sie im toten Winkel vor das Fahrzeug gelaufen, sagte ein Polizeisprecher.

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Der Unfall sei für den 29-jährigen Lastwagenfahrer laut dem Polizeisprecher nicht vermeidbar gewesen. Er habe etwa 20 bis 30 Meter vor einer roten Ampel gehalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, sei er angefahren. In diesem Moment sei die 86-Jährige vor dem Lastwagen auf die Straße gelaufen. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. 

Der 29-Jährige musste nach dem Unfall von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Unfallstelle war den Angaben der Polizei nach für drei Stunden in beide Richtungen gesperrt, es sei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen.