Ruhpolding (dpa/lby) - Ein 81 Jahre alter Mann ist in Ruhpolding im Landkreis Traunstein von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Senior habe am späten Sonntagnachmittag die Straße überquert, als ihn eine 66-Jährige mit ihrem Wagen erfasste, teilte die Polizei mit. Der Mann sei gestürzt und habe sich schwer am Kopf verletzt.