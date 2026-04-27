Wertheim-Vockenrot - Ein 75-jähriger Mann ist in Wertheim-Vockenrot (Main-Tauber-Kreis) von seinem eigenen Wohnmobil überrollt worden und dabei tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizei hielt sich der Mann vermutlich im hinteren Bereich des Fahrzeugs auf, um dort Reparaturarbeiten durchzuführen, als sich das Wohnmobil aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich selbstständig machte und nach hinten rollte.
Tödlicher Unfall 75-Jähriger wird von eigenem Wohnmobil überrollt und stirbt
dpa 27.04.2026 - 17:58 Uhr