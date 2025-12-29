Altenburg (dpa/th) - Ein 66 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß nahe Altenburg ums Leben gekommen. Sein 19 Jahre alter Sohn, der als Beifahrer in dem Auto saß, und der 45 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Kleintransporters wurden schwer verletzt. Laut Polizei berichtete der Sohn, dass sein Vater unmittelbar vor dem Zusammenstoß ein gesundheitliches Problem gehabt habe. Er sei deswegen nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß das Auto mit dem Kleintransporter zusammen. Der 66-Jährige starb noch am Unfallort.