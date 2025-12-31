Röttenbach (dpa/lby) - Bei einem Unfall zwischen Röttenbach und Heinersdorf ist am späten Dienstagabend ein 53-jähriger Mann gestorben, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der Wagen des 53-Jährigen prallte im Landkreis Ansbach frontal gegen ein anderes Auto, in dem sich laut Polizei ein 18-jähriger Fahrer und eine 15-jährige Beifahrerin befanden. Die beiden wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 53-Jährige starb am Unfallort. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.