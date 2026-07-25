Tödlicher Unfall: 32-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Die Frau geriet demnach aus unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf den rechten Seitenstreifen zwischen Triftern (Landkreis Rottal-Inn) und Pfarrkirchen. Beim Gegenlenken verlor sie den Angaben zufolge dann die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte laut Polizei mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls habe die Frau so schwere Verletzungen erlitten, dass sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Die Straße war laut Polizei am Samstag für mehrere Stunden gesperrt.