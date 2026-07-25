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  4. 32-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Tödlicher Unfall 32-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Eine Autofahrerin verliert auf einer Straße im Landkreis Rottal-Inn die Kontrolle über ihren Wagen. Mit tragischen Folgen.

Tödlicher Unfall: 32-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und stirbt
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Die Frau starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Pfarrkirchen (dpa/lby) - Eine 32-jährige Frau ist bei einem Autounfall bei Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) ums Leben gekommen. Ihr Wagen prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte.

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Die Frau geriet demnach aus unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf den rechten Seitenstreifen zwischen Triftern (Landkreis Rottal-Inn) und Pfarrkirchen. Beim Gegenlenken verlor sie den Angaben zufolge dann die Kontrolle über ihr Auto und kam nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte laut Polizei mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls habe die Frau so schwere Verletzungen erlitten, dass sie trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle starb. Die Straße war laut Polizei am Samstag für mehrere Stunden gesperrt.