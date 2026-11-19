Neumarkt in Oberpfalz (dpa/lby) - Ein 24-Jähriger ist am Bahnhof in Neumarkt in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Es handele sich um einen tödlichen Unfall, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei nachts ins Gleisbett gestürzt. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt zur Todesursache und prüft, ob der Mann von einem vorbeifahrenden Zug erfasst wurde. Zuvor hatten die "Neumarkter Nachrichten" berichtet.