Emmering (dpa/lby) - Ein 24-Jähriger ist bei einem Badeunfall im Emmeringer See (Landkreis Fürstenfeldbruck) gestorben. Der Mann konnte nur noch leblos aus neun Metern Tiefe geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach war zuvor gemeldet worden, dass Kleidung am Ufer des Sees liegt, was eine Suchaktion auslöste. Für eine Fremdeinwirkung gebe es keine Anhaltspunkte. Die Polizei geht derzeit von einem tragischen Badeunfall aus.