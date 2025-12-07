Tödlicher Unfall: 23 Jahre alter Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ustersbach (dpa/lby) - Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist in Ustersbach im Landkreis Augsburg tödlich verunglückt. Der Mann verlor aus bislang unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte.
Mit voller Wucht gegen einen Baum – ein 23-Jähriger kommt ums Leben. Was bisher bekannt ist.
Der 23-Jährige kam am Freitag mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße blieb bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Die freiwillige Feuerwehr war mit rund 70 Kräften im Einsatz.