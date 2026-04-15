Tödlicher Unfall: 21-Jähriger bei Unfall auf Autobahn überfahren

Schweitenkirchen (dpa/lby) - Ein 21-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 9 überfahren und tödlich verletzt worden. Der junge Mann geriet nach Polizeiangaben gegen 0 Uhr in der Nacht auf Mittwoch unweit der Raststätte Holledau im oberbayerischen Kreis Pfaffenhofen an der Ilm mit seinem Auto ins Schleudern. Nachdem er gegen die Leitplanke und eine Betonmauer zwischen beiden Fahrbahnseiten geprallt war, sei der Mann mit seinem Auto quer zur Fahrtrichtung zum Stehen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Er habe noch einen Notruf abgesetzt und sei gemeinsam mit seinem Beifahrer aus dem Auto gestiegen.