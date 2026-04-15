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  4. 21-Jähriger bei Unfall auf Autobahn überfahren

Tödlicher Unfall 21-Jähriger bei Unfall auf Autobahn überfahren

Ein junger Mann kommt auf der Autobahn mit seinem Wagen ins Schleudern und quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Unfall endet tödlich.

Tödlicher Unfall: 21-Jähriger bei Unfall auf Autobahn überfahren
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Bei einem Unfall auf der A9 ist ein junger Mann gestorben. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schweitenkirchen (dpa/lby) - Ein 21-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 9 überfahren und tödlich verletzt worden. Der junge Mann geriet nach Polizeiangaben gegen 0 Uhr in der Nacht auf Mittwoch unweit der Raststätte Holledau im oberbayerischen Kreis Pfaffenhofen an der Ilm mit seinem Auto ins Schleudern. Nachdem er gegen die Leitplanke und eine Betonmauer zwischen beiden Fahrbahnseiten geprallt war, sei der Mann mit seinem Auto quer zur Fahrtrichtung zum Stehen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Er habe noch einen Notruf abgesetzt und sei gemeinsam mit seinem Beifahrer aus dem Auto gestiegen. 

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Den Angaben zufolge fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Auto gegen den 21-jährigen Unfallfahrer und seinen Wagen. Der junge Mann sei mehrere Meter weit auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, sagte ein Sprecher. Dort habe ihn ein weiteres Auto überrollt. Der 21-Jährige sei gestorben – sein Beifahrer habe Abschürfungen erlitten. Der 44-jährige Fahrer sei schwer verletzt worden. 

Drei weitere Unfallbeteiligte blieben laut Polizei unverletzt, wurden aber betreut. Die Autobahn blieb während der Bergungsarbeiten in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt. Es bildete sich laut Polizei ein kilometerlanger Stau. Ein Gutachter war demnach vor Ort. Die Polizei ermittelt und will in den kommenden Tagen Zeugen vernehmen.