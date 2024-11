Waging am See/Taching am See (dpa/lby) - Ein junger Autofahrer ist beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem Linienbus im Landkreis Traunstein ums Leben gekommen. Der 20-Jährige sei am Montagnachmittag noch am Unfallort in Waging am See verstorben, teilte die Polizei mit.