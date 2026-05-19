Griesstätt (dpa/lby) - Bei einem Unfall im Bereich Griesstätt (Landkreis Rosenheim) ist in der Nacht ein Mensch gestorben. Die oder der 18 Jahre alte tödlich Verunglückte war Beifahrerin oder Beifahrer in einem der beiden beteiligten Autos, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Wagen, in dem er mitfuhr, stieß demnach in einer Nebenstraße mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die Unfallursache sei vermutlich ein Vorfahrtsverstoß gewesen. Weitere Angaben zu dem Unfall machte der Polizeisprecher zunächst nicht.