Tödlicher Sturz: Ermittlungen zum Tod einer Artistin in Bautzen dauern an

Bautzen (dpa/sn) - Auch zehn Monate nach dem Unfalltod einer Zirkusartistin in Bautzen dauern die Ermittlungen an. Die Staatsanwaltschaft Görlitz untersucht, ob es sich um eine fahrlässige Tötung handelt. Eine entsprechende Strafanzeige sei im Februar gestellt worden, teilte die Behörde mit. Weiter Auskünfte würden mit Verweis auf das laufende Verfahren und aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes nicht gemacht. Über den Fall hatte am Mittwoch die "Sächsische Zeitung" berichtet.