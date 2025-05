Die Verteidigung kündigte an, dass sich der Angeklagte am nächsten Verhandlungstag am 4. Juni äußern wolle. Zum Prozessauftakt wurde zunächst ein Sachverständiger für Schusswaffen vom Landeskriminalamt (LKA) gehört. Dazu wurde auch die Armbrust im Gerichtssaal präsentiert. In dem Verfahren tritt die Mutter des Opfers als Nebenklägerin auf. Der Angeklagte sitzt derzeit in Untersuchungshaft.