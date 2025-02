Rosenheim (dpa/lby) - Im Skigebiet Spitzingsee ist ein 62-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Landkreis Rosenheim sei am Stockhang von der Piste abgekommen und in einen angrenzenden Wald gestürzt, teilte die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizei in Raubling mit. Dabei habe er sich so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, wie es zu dem Unfall kam, der sich bereits am Samstagvormittag ereignete.