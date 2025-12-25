Tödlicher Rettungseinsatz: Fünf Tote bei Hubschrauberabsturz am Kilimandscharo

Das Team eines Rettungshubschraubers hatte am Mittwochnachmittag zwei Patienten zwischen dem in 4.000 Meter Höhe gelegenen Barafu-Camp und der Kibo-Hütte an Bord genommen, hieß es. Der Hubschrauber stürzte über einem Gletschergebiet ab. Bei den Patienten soll es sich tansanischen Medienberichten zufolge um tschechische Touristen handeln. An Bord waren außerdem der Pilot, ein Arzt und ein Bergführer.