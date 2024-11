Tödlicher Notfall: Mann sitzt am Bahnsteig und wird von Zug erfasst - tot

Mindelheim (dpa/lby) - Ein 54-Jähriger ist am Bahnhof in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) von einem Zug erfasst und getötet worden. Der Mann habe am Rand des Bahnsteiges gesessen - mit den Beinen im Gleisbereich, sagte ein Polizeisprecher. Dann sei der durchfahrende Zug gekommen. Der Lokführer habe mehrmals Pfeifsignale abgegeben und eine Notbremsung durchgeführt. Dennoch wurde der 54-Jährige am Montag von dem Zug erfasst.