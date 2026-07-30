Büdingen (dpa/lhe) - Bei einem Überholmanöver bei Büdingen ist ein junger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 18-Jährige aus dem Wetteraukreis sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte das Polizeipräsidium in Gießen mit. Nach den ersten Ermittlungen hatte er am Vormittag auf der Landstraße kurz vor dem Ortseingang von Calbach zwei Autos überholt und war wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs wieder nach rechts eingeschert. Dabei verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Betonteil. Mit der Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt.