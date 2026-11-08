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  4. 61-jähriger Deutscher stirbt bei Wingsuit-Flug in Österreich

Tödlicher Flug 61-jähriger Deutscher stirbt bei Wingsuit-Flug in Österreich

Ein Wingsuit-Pilot springt aus einem Flugzeug. Wenig später wird er leblos auf einer Wiese gefunden, sein Rettungsschirm war ausgelöst. Nun soll eine Obduktion Hinweise liefern.

Tödlicher Flug: 61-jähriger Deutscher stirbt bei Wingsuit-Flug in Österreich
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Der Wingsuit-Pilot sprang aus einem Flugzeug. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Zell am See - Ein 61-jähriger Mann aus Sachsen-Anhalt ist bei einem Wingsuit-Flug in den österreichischen Alpen tödlich verunglückt. Wie die Polizei des Bundeslandes Salzburg mitteilte, galt der Luftsportler als erfahren.

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Der Mann war am Samstag mit seinem Flügelanzug über Zell am See aus einem Flugzeug gesprungen. Er landete jedoch nicht wie vorgesehen auf dem örtlichen Flugplatz. Nachdem der Kontakt zu ihm abgebrochen war, wurde sofort eine Suche in Gang gesetzt.

Rettungsschirm wurde ausgelöst

Bereits wenige Minuten später wurde der Mann tot auf einer Wiese im Gebiet der Nachbargemeinde Bruck an der Großglocknerstraße geortet. Nach Angaben der Polizei war sein Rettungsschirm ausgelöst worden. Wie es zu dem tödlichen Unfall kam, war vorerst unklar.

Bislang gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, hieß es von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.