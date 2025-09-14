Görsbach - Ein Motorradfahrer ist kurz vor der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt mit dem Anhänger eines Traktors zusammengestoßen und an seinen Verletzungen gestorben. Der Mann sei am Samstagabend zwischen Görsbach (Landkreis Nordhausen) und Berga in Sachsen-Anhalt unterwegs gewesen, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Dort habe er zunächst zwei Autos überholt, beim Einscheren sei er mit dem Anhänger des Traktors kollidiert. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, so die Polizei. Zuvor hatten Zeitungen der Funke Mediengruppe Thüringen über den Unfall berichtet.