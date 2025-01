Föritztal (dpa/th) - Eine 62 Jahre alte Frau ist im Landkreis Sonneberg mit einem Auto gegen eine Mauer gekracht und im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Frau sei aus bisher unbekannten Gründen in einer leichten Kurve in Föritztal von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Am Auto und an der Mauer sei bei dem Unfall am Donnerstagmorgen ein erheblicher Sachschaden entstanden.