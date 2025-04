Leinefelde (dpa/th) - Ein 20 Jahre alter Mann ist im Eichsfeld bei einem Autounfall gestorben. Der junge Fahrer war laut Polizeimitteilung mit dem Auto aus bisher ungeklärter Ursache von einer Straße zwischen Leinefelde und Heiligenstadt abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto ging in Flammen auf, die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang. Die Straße war nach dem Unfall am Freitagabend für mehrere Stunden bis in die Nacht gesperrt.