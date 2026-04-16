Tödlicher Betriebsunfall: 60-Jähriger stirbt nach Unfall mit Radladerschaufel

Kitzingen (dpa/lby) - Ein 60-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall nach einem Zusammenstoß mit der Schaufel eines Radladers gestorben. Der Mann führte nach Polizeiangaben in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) am Mittwoch Arbeiten an der Hydraulik des Fahrzeugs durch. Ein 28 Jahre alter Arbeitskollege übersah ihn, als er den Radlader wegfahren wollte. Dabei wurde das Opfer von der Schaufel erfasst und schwer verletzt, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.