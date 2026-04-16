 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. 60-Jähriger stirbt nach Unfall mit Radladerschaufel

Tödlicher Betriebsunfall 60-Jähriger stirbt nach Unfall mit Radladerschaufel

Bei der Arbeit wird ein Mann von seinem Kollegen übersehen - und von einer Schaufel erfasst. Das endet tödlich.

Tödlicher Betriebsunfall: 60-Jähriger stirbt nach Unfall mit Radladerschaufel
1
Bei einem Arbeitsunfall ist ein 60-Jähriger ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa

Kitzingen (dpa/lby) - Ein 60-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall nach einem Zusammenstoß mit der Schaufel eines Radladers gestorben. Der Mann führte nach Polizeiangaben in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) am Mittwoch Arbeiten an der Hydraulik des Fahrzeugs durch. Ein 28 Jahre alter Arbeitskollege übersah ihn, als er den Radlader wegfahren wollte. Dabei wurde das Opfer von der Schaufel erfasst und schwer verletzt, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit. 

Nach der Werbung weiterlesen

Trotz Reanimationsversuchen starb der 60-Jährige kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Polizei Kitzingen ermittelt zur genauen Unfallursache.