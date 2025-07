Freundschaft schon seit dem Kindergarten

In Miriam Neureuther drückte eine weitere Ex-Weltmeisterin ihre Trauer aus. "Vom Vogelbaby im Kindergarten über unsere Skiclub-Garmisch-Zeit und dann all die gemeinsamen Jahre in unserem Sport Biathlon - diese Erinnerungen werde ich für immer in meinem Herzen tragen!", schrieb die 35-Jährige bei Instagram. Neureuther und Dahlmeier stammen beide aus Garmisch-Partenkirchen und schafften es zusammen aus dem Nachwuchs bis in den Biathlon-Weltcup und zu Weltmeisterschaften.