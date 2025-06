Frankfurt/Main - Ein neunjähriges Mädchen ist nach einem Badeunfall in einem Frankfurter Freibad ums Leben gekommen. Die Neunjährige musste am Samstagabend im Brentanobad reanimiert werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Wenig später starb das Mädchen im Krankenhaus. Zunächst berichtete die "Hessenschau". Hintergründe und Umstände zu dem Unfall in dem Schwimmbad in Frankfurt-Rödelheim waren vorerst unklar. Die Ermittlungen laufen.