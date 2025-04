Zwiesel (dpa/lby) - Ein Mann ist auf einer Baustelle in Zwiesel (Landkreis Regen) von einem Gerüst acht Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der 63-Jährige fiel auf das Pflaster unter dem Baugerüst, wie die Polizei mitteilte. Er wurde sofort reanimiert, jedoch ohne Erfolg: Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Angaben zu den Arbeiten, die der Mann durchführte, machte die Polizei anfangs nicht. Die Hintergründe des Sturzes am Mittwochnachmittag seien zunächst Gegenstand der Ermittlungen.