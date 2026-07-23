Tödlicher Arbeitsunfall: Mann stirbt bei Waldarbeiten in Niederbayern

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar, hieß es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, auch die Berufsgenossenschaft war vor Ort. Hinweise darauf, dass eine weitere Person an dem Unfall beteiligt war, gibt es derzeit nicht. Die Polizei geht deshalb vorerst von einem tragischen Unglück aus.