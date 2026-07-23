Tödlicher Arbeitsunfall: Mann stirbt bei Waldarbeiten in Niederbayern

Rattiszell (dpa/lby) - Bei Waldarbeiten in niederbayerischen Rattiszell (Landkreis Straubing-Bogen) ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der Senior zwischen seinem Traktor und einem Baum eingeklemmt.
Nachbarn befreien den Senior aus einer gefährlichen Lage – doch für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Wie kam es zu dem tödlichen Unfall bei Rattiszell?
Rattiszell (dpa/lby) - Bei Waldarbeiten in niederbayerischen Rattiszell (Landkreis Straubing-Bogen) ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der Senior zwischen seinem Traktor und einem Baum eingeklemmt.
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Demnach arbeitete der über 70-Jährige am Mittwoch in seinem privaten Waldstück. Nach ersten Erkenntnissen habe er einen entwurzelten Baum mit einer Seilwinde bergen wollen, als es zu dem schweren Unfall kam. Nachbarn bemerkten das Unglück und konnten den eingeklemmten Mann befreien, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. Dennoch kam jede Hilfe zu spät: Der Mann starb noch an der Unfallstelle.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar, hieß es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, auch die Berufsgenossenschaft war vor Ort. Hinweise darauf, dass eine weitere Person an dem Unfall beteiligt war, gibt es derzeit nicht. Die Polizei geht deshalb vorerst von einem tragischen Unglück aus.