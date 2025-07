Mellrichstadt - Der mutmaßliche Angreifer auf einem Firmengelände in Unterfranken ist laut Polizei ein Mitarbeiter des Unternehmens. Der 21 Jahre alte Deutsche habe am Morgen in Mellrichstadt mutmaßlich mit einem Messer auf seine Kollegen eingestochen, teilten die Ermittler mit. Die Beamten hätten das Messer sichergestellt. Der 21-Jährige wurde festgenommen.