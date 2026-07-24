Regensburg - Bei dem tödlichen Messerangriff in einer Regensburger Bank hat der Täter nach Erkenntnissen der Polizei ein Küchenmesser benutzt. Die Klinge sei zwölf Zentimeter lang und zwei Zentimeter breit, teilten die Ermittler bei einer Pressekonferenz mit. Spezialkräfte konnten den 20-Jährigen noch in der Bank festnehmen. Er habe sich in der Toilette befunden, sagte Robert Fuchs von der Kripo Regensburg. Dort in der Nähe sei auch die Tatwaffe gefunden worden. "So wie es für uns ausschaut, ist sie auch saubergemacht worden", schilderte Fuchs weiter. In der Küche seien entsprechende Spuren gefunden worden.