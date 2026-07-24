 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Angreifer von Regensburg war kurz vorher in Polizeigewahrsam

Tödlicher Angriff in Bank Angreifer von Regensburg war kurz vorher in Polizeigewahrsam

Weniger als 24 Stunden vor der Tat hatte sich der mutmaßliche Angreifer selbst bei der Polizei gemeldet.

Tödlicher Angriff in Bank: Angreifer von Regensburg war kurz vorher in Polizeigewahrsam
1
Menschen legten nach dem tödlichen Angriff Blumen und Kerzen vor der Filiale ab. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg - Der 20 Jahre alte Mann, der in Regensburg mutmaßlich einen Bankmitarbeiter umgebracht hat, war weniger als 24 Stunden vor der Tat in Polizeigewahrsam. Er sei zur Polizei gekommen und habe sich selbst stellen wollen, unter anderem weil er seinen Angaben zufolge eine Bierflasche auf ein Polizeigelände geworfen habe, sagte Polizei-Einsatzleiter Erwin Frankl in Regensburg. Es habe jedoch keine Haftgründe gegeben, weswegen der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt worden sei. 

Nach der Werbung weiterlesen

Der junge Mann sei in den vergangenen Jahren wiederholt polizeilich wegen kleinerer Delikte in Erscheinung getreten. Unter anderem sei er mehrmals vermisst worden, als er nicht rechtzeitig in eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung zurückgekehrt war. 

Gegen ihn war bereits in der Vergangenheit ein Waffenbesitzverbot ausgesprochen worden, nachdem er in der Vergangenheit mit einem Messer und einem Elektroschocker angetroffen worden war.