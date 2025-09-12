Tödlicher Angriff: Die letzte Frage an Charlie Kirk kam von ihm

Orem - Er stellte dem rechten US-Aktivisten und Trump-Unterstützer Charlie Kirk die letzte Frage – ausgerechnet zu Waffengewalt in den USA. Dann fiel der tödliche Schuss. In einem Video spricht der 29-jährige Mathematik-Student nun über den Moment und ringt dabei mit Tränen. "Es ist schrecklich", sagt er sichtlich mitgenommen, eine "Tragödie". "Charlie hatte zwei Kinder und eine Ehefrau", erzählt der Student – selbst Vater zweier Kinder – in dem Video, das er auf der Plattform X veröffentlichte und das mehrere US-Medien seither verifiziert und verbreitet haben.