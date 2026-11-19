München/Pullach im Isartal (dpa/lby) - Bei zwei Unfällen sind im Raum München zwei Radfahrer ums Leben gekommen. In München kollidierte laut Polizei am Mittwochmorgen ein 42-jähriger Lastwagenfahrer beim Abbiegen auf die Autobahn 96 frontal mit einem 62 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der auf einem Radweg fuhr. Der Fahrradfahrer stürzte, erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb kurz darauf im Krankenhaus. Der 42-Jährige wurde wegen fahrlässiger Tötung bei einem Verkehrsunfall angezeigt.