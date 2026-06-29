Kissing (dpa/lby) - Zwei Männer sind in den Lech bei Kissing (Landkreis Aichach-Friedberg) gestürzt und gestorben. Ein 54-Jähriger kletterte am Freitag auf Steinen am Lechufer, rutschte ab und fiel in den Fluss, wie die Polizei mitteilte. Ein 24-jähriger Nichtschwimmer ging am Samstag am Lechufer spazieren und stürzte ebenfalls in diesen. In beiden Fällen retteten Passanten die Männer nach einiger Zeit aus dem Fluss. Jedoch starben beide später in Krankenhäusern.