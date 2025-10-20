Bei dem Unglück am 3. September waren 16 Menschen ums Leben gekommen und 21 zum Teil schwer verletzt worden. Die Standseilbahn funktioniert mit zwei durch das Zugseil verbundene Wagen auf Schienen, die eine steile Straße hoch- und hinunterfahren. Am Unglückstag raste ein Wagen auf der steilen Straße Calçada da Glória bergab, entgleiste in einer Kurve, prallte gegen Eisenmasten und gegen ein Gebäude.



Einen Abschlussbericht zur Unglücksursache soll es binnen eines Jahres geben.