Erfurt (dpa/th) - Im Prozess um tödliche Schüsse in Erfurt hat sich der 48 Jahre alte Angeklagte mehrfach zu Wort gemeldet. Er verlangte zu Verhandlungsbeginn am Landgericht Erfurt einen anderen Verteidiger, gab an, selbst Anträge stellen zu wollen und stellte in Aussicht, sich im Prozessverlauf zu den Vorwürfen zu äußern.